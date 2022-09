Tff group : Porté par la forte demande en fûts, TFF Group a accéléré la cadence en début d'exercice

(BFM Bourse) - Le leader mondial de la tonnellerie affiche une très forte croissance sur les trois premiers mois de son exercice décalé 2022-2023. TFF Group continue de bénéficier de sa stratégie de diversification vers les alcools, Bourbon et Whisky en tête. Pour l'année en cours, le groupe familial affiche sa sérénité quant à la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 360 millions d'euros. Il table également sur une amélioration de sa rentabilité.

A l'image du spécialiste dans le bouchage et l'élevage du vin Oeneo, TFF Group a enregistré lors de son exercice 2021-2022 (clos en avril), un chiffre d’affaires record de 302,62 millions d'euros malgré la crise sanitaire et les tensions inflationnistes récentes. La société bourguignonne expliquait alors cette performance par l’effet conjugué d’un retour d’une demande soutenue sur tous les métiers de diversification du groupe – grands contenants, inox, exploitation forestière – et par la poursuite du fort développement des activités Bourbon.

Peu connu du grand public, TFF Group fabrique depuis plus d'un siècle et sur 4 générations des tonneaux destinés à l'élevage du vin et des alcools. Installée à Saint Romain, l'entreprise familiale qui occupe le premier rang mondial, compte à ce jour 27 sites dans le monde dont 13 tonnelleries. Les sites d’exploitation sont principalement situés au sein des régions vinicoles les plus prestigieuses ou de distillation d’alcool un peu partout sur la planète.

Et le début d'année 2022-2023 se présente sous les meilleurs auspices pour TFF Group. Le leader mondial vient de présenter une activité soutenue au titre de son premier trimestre de son exercice décalé 2022-2023. De mai à juillet, le chiffre d’affaires consolidé de la société dépasse ainsi les 100 millions d'euros, à 109,3 millions d'euros à la faveur d'une croissance 66,6 % à taux de change courants et de 48,6 % à taux de change et périmètre constants.

“L’exercice démarre conformément à ce que nous avions anticipé et ce à quoi nous nous étions préparés", se félicite Jérôme François, le président du directoire qui représente la quatrième génération à la tête de TFF Group.

Une belle performance des pôles Vins et Alcools

Les pôles d'activités de TFF Group Vins et Alcools, affichent tous deux "une belle performance". Le Pôle Vin qui avait achevé l'exercice 2021-2022 sur une légère hausse de 4,8% en données publiées (+2,1% en données comparables) a su accélérer la cadence sur les trois premiers mois d'année en cours. Sur le premier trimestre, l'activité historique de TFF s'est nettement redressée pour afficher une croissance de 64,1% en données publiées (+45,9 % à données comparables) à 55,4 millions d'euros. Les volumes d’activité qui étaient en recul en 2021-2022 se reprennent sous l'effet du retour "d’une demande soutenue après trois millésimes impactés par les événements climatiques, la crise sanitaire et les faibles niveaux de récolte."

Sur le marché américain, TFF Groupe constate une bonne orientation de l’activité, portée par un besoin de reconstituer les niveaux de stocks de fûts. "Elle bénéficie également d’anticipations de la part des clients compte tenu de l’allongement des délais de transport", souligne également le groupe. En Europe, la croissance de l’activité a été favorisée par la précocité du millésime 2022 et des volumes de vin eux aussi anticipés en hausse. "Tous les métiers affichent de solides performances avec notamment un rebond très significatif des fûts à vin.

Du côté des ventes de fûts de Bourbon, celles-ci sont restées bien orientées, sur un marché qualifié de "très porteur" par le groupe bourguignon. Le groupe indique concentrer ses efforts sur les approvisionnements en chêne et sur le renforcement de ses capacités de production afin de répondre à la très forte demande. L'objectif de TFF Group est de produire plus de 650.000 fûts sur l’exercice.

L’activité de la division Scotch Whisky profite également d’une orientation haussière des prix de vente. TFF Group tient à signaler une croissance limitée des volumes de l’activité négoce en raison des "tensions sur les stocks de fûts usagés face à une demande vigoureuse et les difficultés rencontrées dans la chaîne logistique".

Un exercice 2022/23 sous le signe de l’accélération de la croissance

Malgré les incertitudes d’ordre économique, géopolitique, monétaire et l’environnement inflationniste qui caractérisent cette période, TFF Group affiche sa sérénité quant à la réalisation de ses objectifs annuels d’activité, à savoir un chiffre d'affaires annuel supérieur à 360 millions d'euros et une amélioration de sa rentabilité.

Le groupe ajoute poursuivre sa stratégie de "croissance rentable" fondée sur des métiers à forte valeur ajoutée et des savoir-faire maîtrisés avec un modèle économique bien équilibré entre le marché du vin et celui des alcools.

“L’exercice démarre conformément à ce que nous avions anticipé et ce à quoi nous nous étions préparés. Sans nul doute tiendrons nous les objectifs ambitieux que nous nous sommes assignés pour les prochaines années, marquant ainsi le début d’un nouveau cycle dans le développement de TFF Group.

L'optimisme affiché par le groupe familial se traduit également en Bourse, le titre TFF Group évolue sur ses plus hauts annuels, crédité d'une hausse de 1,4% à 36 euros.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse