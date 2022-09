Tf1 : Thomas Jacques intègre le comité exécutif du groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thomas Jacques, Directeur des Technologies du groupe TF1, intègre le comité exécutif du Groupe à partir d'aujourd'hui.



' Sous son impulsion, le Groupe a notamment réussi le redéploiement de ses infrastructures dans le Cloud et poursuivi la transformation digitale de ses métiers, et notamment celle de sa régie publicitaire ' indique le groupe.



A compter d'aujourd'hui, Thomas Jacques rapporte directement à Gilles Pélisson.



Gilles Pélisson, Président Directeur Général du Groupe TF1 a déclaré: ' Je sais pouvoir compter sur les qualités managériales de Thomas, sur sa volonté de développer l'esprit d'équipe ainsi que sur son expertise et sa large expérience dans la conduite de projets technologiques.'



