Tf1 : Souscription à un contrat climat

(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 annonce avoir souscrit le 30 juin à un contrat climat, qui consolide son plan d'action environnemental visant à réduire ses émissions de carbone de 30% à horizon 2030, dans le cadre de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021.



Il rappelle que cette loi vise, notamment, à encadrer les communications commerciales des produits ayant un impact excessif sur le climat. Outre ses interdictions, elle prévoit que l'ARCOM promeut des codes de bonne conduite ou contrats climat.



Le groupe de télévision s'engage par exemple à réduire progressivement sur les antennes la remise de lots de produits et services ayant un impact négatif sur l'environnement, ou à sensibiliser et former les équipes en interne aux enjeux de transition écologique.



