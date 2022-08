Tf1 : Progression des parts d'audience en août

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans son point mensuel, le groupe TF1 revendique pour le mois d'août, une progression de ses parts d'audiences sur un mois de 0,8 point à 26,8% sur les 4+ (quatre ans et plus) et de 0,4 point à 30,9% sur les FRDA-50 (femmes responsables des achats de moins de 50 ans).



Toujours par rapport à juillet, la chaine TF1 proprement-dite affiche des progressions sur la majorité des cibles, avec des gains de 0,5 point sur les 4+, de 0,6 point sur les FRDA-50 et d'un point sur les 25-34 ans.



'L'ensemble des JT accomplit son meilleur mois d'août FRDA-50 depuis 2014 pour le 13H&20H semaine, mais aussi son meilleur mois d'août FRDA-50 depuis 2011 pour le 20H week-end et depuis 2010 pour le 13H week-end', ajoute le groupe de télévision.



