Tf1 : Oddo conserve son opinion 'neutre' sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo reste 'Neutre' sur le titre TF1 après la publication des résultats annuels du groupe et garde son objectif de cours à 10E.



'Les résultats sont un peu inférieurs à nos attentes avec un EBIT de 316 ME alors que nous tablions sur 336 ME', note l'analyste.



'Dans l'attente de la conférence téléphonique du jour, nous maintenons nos attentes d'EBITA 2023 inchangées', poursuit Oddo, prudent quant aux tendances publicitaires.



'Nous tablons sur une baisse de 4,4% du CA publicitaire de TF1 en 2023, ce qui pourrait être trop prudent, même si l'effet de base devrait être difficile. Rappelons aussi que le groupe diffusera les principaux matchs de la Coupe du monde de rugby au troisième trimestre.'



