Tf1 : Newen Studios met la main sur Rise Films

(CercleFinance.com) - TF1 annonce que sa filiale Newen Studios a pris une participation majoritaire dans la société de production londonienne Rise Films, l'ajoutant à son portefeuille de labels britanniques, dans sa stratégie de leadership dans les documentaires de qualité.



Le groupe de télévision souligne que Rise Films a été multi-primé pour de nombreuses productions telles que The Invisible War (nommé aux Oscars et primé aux Emmy Awards), Icarus (primé aux Oscars) ou Dreamcatcher (primé à Sundance).



'La dernière production de Rise Films, All that Breathes, est le seul film à avoir remporté à la fois le Grand Prix du Jury au Festival de Sundance et l'Œil d'or (meilleur documentaire) au Festival de Cannes, où il a été présenté en première mondiale en 2022', ajoute TF1.



