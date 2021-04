Tf1 : Newen prend une participation majoritaire dans iZen

(CercleFinance.com) - Le groupe de production Newen, propriété de TF1, prend une participation majoritaire dans le groupe iZen, acteur majeur de la production espagnole, annonce TF1.



Déjà présent sur les marchés francophones et anglophones, Newen prend ainsi une position de premier plan dans le monde hispanophone.



' L'arrivée d'iZen dans le groupe Newen marque une étape importante de notre développement. Ces nouveaux talents renforceront la créativité du groupe (...) Avec l'acquisition d'iZen, nous sommes désormais un acteur majeur de la production et de la distribution en Europe', assure Romain Bessi, Directeur général délégué de Newen.



