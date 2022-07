Tf1 : Négociations exclusives avec FTR pour YKONE

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 est entré en négociations exclusives avec Future Technology Retail (FTR), société d'investissement en solutions technologiques et de distribution filiale de BinDawood Holding, pour céder ses parts dans la société YKONE.



YKONE est désormais présent dans 12 pays à Paris, Milan, Genève, Berlin, Munich, Las Vegas, Miami, Dubaï, Abu Dhabi, Riyadh, Jeddah, Hong Kong, Bangalore, Tunis et Shanghaï.



YKONE accompagne une cinquantaine de grands groupes dans la mise en place de leurs stratégies social media et influence. Depuis 2020, la société double son chiffre d'affaires chaque année.



