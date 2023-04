Tf1 : Mois de mars record pour les audiences

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 revendique pour mars un mois record en termes d'audience, avec près de 50 millions de téléspectateurs chaque semaine pour l'ensemble de ses chaines, celles-ci s'inscrivant 'dans une forte dynamique, en particulier sur le public féminin et les jeunes'.



Concernant sa seule chaine historique et éponyme, TF1 affiche 23,3% de part d'audience chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, en hausse de 1,1 point par rapport à février 2023 et d'un point en comparaison annuelle.



La chaine a notamment réalisé sept des 10 meilleures audiences du mois, le groupe de médias mettant en avant en particulier les performances de la grande soirée du concert des Enfoirés et du retour des Bleus sur le terrain.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.