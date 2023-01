Tf1 : Distingué pour un film à l'Alpe d'Huez

(CercleFinance.com) - TF1 indique avoir remporté le Grand Prix du Festival international du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez 2023 pour le long-métrage '38,5° quai des orfèvres', un film réalisé par Benjamin Lehrer et co-produit par sa filiale TF1 Films Production.



Cette dernière coproduit et préachète des films français et européens. Ces investissements permettent au groupe de télévision de contribuer à hauteur de 3,5% de son chiffre d'affaires publicitaire au financement de la production cinématographique.



