Tf1 : Barclays relève à 'pondérer en ligne'

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur le titre TF1, portée de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours rehaussé de 6,5 à huit euros.



Dans une étude consacrée aux médias européens, le broker fait valoir que l'action du groupe français de télévision se distingue par son profil haussier, occupant le troisième rang en la matière au sein le secteur.



Alors que le potentiel de baisse de la valeur est en effet estimé à 24%, son potentiel de progression ressort à 77%, selon les calculs de ses analystes.



'TF1 est toujours confronté à un certain nombre de points d'interrogation (problèmes structurels dans son coeur de métier, stratégie du nouveau DG, risques macroéconomiques), soulignent-ils, mais sa récente sous-performance vis-à-vis de M6 intègre déjà une partie de ces questionnements'.



