Tf1 : A nommé Julie Burguburu au poste de Secrétaire Générale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Julie Burguburu au poste de Secrétaire Générale du Groupe TF1 et intègre le comité exécutif. Elle succède à Didier Casas, nommé Secrétaire Général du groupe Bouygues.



Julie Burguburu aura la charge des relations institutionnelles et des dossiers réglementaires du Groupe, ainsi que la responsabilité des affaires juridiques, les sujets relatifs à la gouvernance, la conformité, la déontologie et l'éthique.



Pour Gilles Pelisson, Président Directeur Général du Groupe TF1 : ' Le parcours très riche et international de Julie Burguburu, sa parfaite connaissance de nos institutions et de nos enjeux technologiques, constituent des atouts uniques pour conduire les futurs chantiers institutionnels du groupe. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.