Tesla inc. : Wedbush vise un 'solide' second semestre

(CercleFinance.com) - Wedbush maintient une opinion 'surperformance' sur Tesla et affiche un objectif de cours de 1000 dollars.



Dans une note publiée dans la matinée, Wedbush Securities dit tabler sur un 'solide' second semestre de la part du groupe californien, qui pourrait l'amener selon lui autour de 900.000 livraisons cette année.



Le cap du million d'unités devrait être franchi dès 2022, poursuit le broker, qui dit viser environ 1,3 million de véhicules livrés l'an prochain sous l'effet de la montée en puissance des usines de Berlin et Austin.



