Tesla inc. : Wedbush Securities reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a renouvelé lundi son opinion 'surperformance' assortie d'un objectif de cours de 1000 dollars sur Tesla après une performance qualifiée d''énorme' en termes de livraisons au troisième trimestre.



Dan Ives, l'analyste vedette du courtier américain, fait remarquer que le groupe californien a largement dépassé les prévisions de Wall Street en annonçant 241.000 livraisons pour le trimestre écoulé.



A titre de comparaison, les prévisions les plus optimistes des analystes s'établissaient entre 225.000 et 230.000 unités, fait-il remarquer dans une note de recherche.



'En prenant du recul et au vu des pénuries de puces qui pénalisent le secteur automobile dans son ensemble et des problèmes de logistique au niveau mondial, ces chiffres de livraisons sont époustouflants et en disent long sur la trajectoire de la demande pour les véhicules électriques, ce qui est de bon augure pour Tesla en vue du quatrième trimestre et de l'exercice 2022', renchérit-il.



D'après les calculs de Wedbush, Tesla a ainsi livré pas loin de 150.000 véhicules sur le seul mois de septembre, un chiffre qui illustre selon lui la 'vague verte' sur le point de déferler.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.