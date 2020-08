Tesla inc. : Wedbush reste 'neutre', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Tesla, Wedbush ajuste son objectif de cours de 1900 à 380 dollars (avec un scénario optimiste de 700 dollars) pour tenir compte de la division par cinq des actions qui entre en vigueur ce lundi.



Le broker y voit 'une mesure intelligente de Tesla et de son conseil, étant donnée l'évolution parabolique de l'action ces six derniers mois, avec une autre division d'actions par Apple et probablement d'autres grands piliers technologiques qui suivront dans les prochains mois'.



'Pour Tesla, le prochain catalyseur majeur sera Battery Day le mois prochain, le 22 septembre, puis les livraisons du troisième trimestre qui paraissent jusqu'à présent un peu supérieures aux attentes du marché à l'approche du dernier mois du trimestre', poursuit-il.



