Tesla inc. : Wedbush reste à 'surperformance' malgré Twitter

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 250 dollars sur Tesla, tout en regrettant que le dossier Twitter éclipse la solidité de la demande pour les véhicules du groupe.



Dans une note de recherche, l'analyste déplore qu'Elon Musk s'attache davantage à redresser ce média social en difficulté et à déclencher polémique sur polémique au lieu de gérer le constructeur automobile.



Wedbush rappelle que l'affaire Twitter est susceptible de peser sur le titre Tesla par l'intermédiaire de trois facteurs, à savoir (1) la crainte de voir Musk vendre davantage de titres Tesla, (2) la détérioration de la 'marque' Musk, profondément associée à Tesla et (3) une attention portée au jour le jour à Twitter plutôt qu'à Tesla.



L'intermédiaire fait pourtant remarquer que Tesla a bien démarré son quatrième trimestre et que l'atteinte de l'objectif des 430.000-450.000 unités livrées ce trimestre redonnerait indubitablement confiance à des investisseurs échaudés par la persistance des inquiétudes autour de Twitter.



