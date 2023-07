Tesla inc. : Wedbush remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Tesla, Wedbush remonte son objectif de cours de 300 à 350 dollars, voyant dans les résultats du deuxième trimestre publiés mercredi, 'un pas majeur dans la bonne direction' pour le groupe d'Elon Musk.



Le broker juge cette publication solide, même s'il reconnait que le constructeur de voitures électriques a vu ses marges chuter clairement de façon significative sous le niveau de l'ordre de 25% au cours de l'année écoulée.



Wedbush considère en effet que ceci 'constitue la stratégie judicieuse pour Tesla que de catalyser les volumes, les multiples réductions de prix ayant suscité l'engouement en Chine, en Europe et aux Etats-Unis'.



