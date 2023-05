Tesla inc. : Wedbush conserve son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush maintient sa position Surperformance et son objectif de cours de 215 $ sur le titre Tesla.



La journée passée cette semaine à la Gigafactory Nevada de Tesla a renforcé la confiance de l'analyste ' dans le plan et la vision globale de Tesla pour l'avenir '.



' Nous pensons que Tesla est prête à établir une plus grande domination sur ce marché avec les coûts des batteries au premier plan ', estime le broker.



La montée en puissance de la production de la batterie 4680, la réduction des coûts des batteries de 30 à 50 % et les marges seront ' les principaux points d'attention de l'année, ainsi que l'équilibre entre les unités et les marges brutes ', ajoute encore Wedbush.



