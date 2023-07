Tesla inc. : Wedbush confirme son conseil après les livraisons

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les livraisons du deuxième trimestre sont nettement supérieures aux prévisions. ' Les livraisons au deuxième trimestre ont largement dépassé les objectifs '. Suite à cette annonce, Wedbush confirme son conseil de Surperformance et son objectif de cours de 300 $.



Tesla a annoncé un total de 466 000 livraisons, contre 447 000 estimés par les marchés avant la publication de ces chiffres. Les livraisons de la Model 3/Y ont été de 446,9k (contre une estimation de 429,8k) avec des unités de Model S/X de 19,2k (contre une estimation de 16,0k).



' La production du trimestre est de 479,7k, ce qui témoigne d'une amélioration de la production et de la capacité de Tesla au niveau mondial. Tesla continue de jouer aux échecs alors que les autres acteurs du marché des véhicules électriques jouent aux dames ' indique le bureau d'analyses.



' Dans l'ensemble, nous pensons que Tesla devrait réaliser la livraison de 1,8 million d'unités pour l'année avec cette performance et devrait être en mesure de le faire avec des marges qui s'amenuisent au cours de l'année et se redresse au cours de l'année fiscale 2024 ' indique Wedbush.



