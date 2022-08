Tesla inc. : Wedbush ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a ajusté jeudi son objectif de cours sur Tesla afin de tenir compte de la réduction de son nominal, qui entrera en vigueur à l'ouverture demain, et de la vigueur de sa production en Chine.



L'intermédiaire financier, qui maintient son opinion 'surperformance' sur le titre, se donne un nouvel objectif de cours de 360 dollars, contre 1000 dollars jusqu'ici (333 dollars avant le fractionnement).



Pour mémoire, Tesla a prévu d'opérer demain une division par trois de la valeur nominale de ses actions, par le biais d'une augmentation du nombre d'actions composant son capital.



Le constructeur de voitures électriques avait déjà procédé à une réduction de son nominal en août 2020, lorsque le cours de son action avait été divisé par cinq.



En dehors de cette opération sur titres, Wedbush salue le niveau de production 'sans précédent' récemment atteint en Chine pour le Model Y, le pays étant bien parti selon lui pour atteindre le cap d'un million de véhicules cette année.



Plus globalement, l'analyste met en évidence le déferlement d'une véritable 'vague verte' qui devrait porter d'après lui le marché dans ce qu'il estime être la plus grande transformation connue par le secteur depuis les années 1950.



