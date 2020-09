Tesla inc. : Walmart Canada triple sa commande de camions

(CercleFinance.com) - Walmart Canada a annoncé mardi qu'il avait décidé de plus que tripler ses commandes pour le 'Tesla Semi', le poids lourd électrique développé par le constructeur automobile californien.



La filiale canadienne du géant américain de la distribution explique qu'elle prévoit désormais de commander un total de 130 camions, représentant à ce jour l'une des réservations les plus importantes de véhicules électriques dans le pays.



Pour rappel, Walmart Canada a récemment manifesté l'intention d'investir quelque 3,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2040.



Dans le cadre de cet objectif, Walmart Canada souhaite doter sa flotte de 20% de véhicules électriques dès l'exercice 2022.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel