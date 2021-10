Tesla inc. : Une publication 'ennuyeuse' mais 'solide', selon BofA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé jeudi son objectif de cours sur Tesla, porté de 900 à 1000 dollars, à la suite d'une publication trimestrielle qualifiée d''ennuyeuse', mais aussi de 'très solide'.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine évoque des résultats 'un peu meilleurs que prévu', mais qui ne constituent pas de véritable surprise au vu des chiffres de livraisons très supérieurs aux attentes qui avaient déjà été publiés au début du mois.



En dépit de cette copie jugée 'encourageante', BofA estime néanmoins que le constructeur de véhicules électriques californien est 'valorisé à la perfection' à ses niveaux actuels.



Avec un cours de Bourse qui intègre déjà le scénario d'une croissance exponentielle, des résultats supérieurs aux attentes pourraient cependant se révéler insuffisants pour alimenter le courant acheteur sur la valeur, prévient la firme américaine.



'Ceci étant dit, les performances de Tesla (et sa valorisation) viennent renforcer la validité des dossiers d'investissement des derniers constructeurs arrivés sur le segment des véhicules électriques', conclut BofA, qui dit rester 'neutre' sur le titre.



