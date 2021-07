Tesla inc. : UBS réagit aux chiffres des livraisons

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a renouvelé mardi son opinion 'neutre' sur Tesla après la parution, en fin de semaine dernière, des derniers chiffres de livraisons trimestrielles du fabricant de véhicules électriques.



S'il souligne que ces chiffres sont ressortis à des niveaux 'records' en dépit de la pénurie de semi-conducteurs, le broker ne s'attend pas à ce que ces performances se répercutent forcément au niveau des résultats du groupe californien.



UBS dit en particulier s'inquiéter de la situation en Chine, où des marques locales semblent rapidement prendre des parts de marché aux dépends de Tesla.



Heureusement, poursuit-il, la situation sur les autres marchés du groupe semble solide, une robustesse qui s'illustre notamment par les hausses de prix décidées sur le trimestre écoulé, notamment en ce qui concerne le Model Y aux Etats-Unis.



Pour 2021, UBS dit pronostiquer 835.000 unités livrés, un chiffre très en-dessous du consensus de 853.000, mais qui n'intègre pas encore le démarrage des usines de Berlin et Austin, prévu cette année.



