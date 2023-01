Tesla inc. : Rebond au lendemain de la pire séance en deux ans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Tesla remonte de plus de 2% ce mercredi à la Bourse de New York, amorçant un léger rebond technique après avoir signé hier sa pire séance en plus de deux ans.



Le titre du constructeur de véhicules électriques avait achevé la séance de mardi sur une chute de plus de 12% suite à la publication de chiffres de livraisons pour le quatrième trimestre inférieurs aux prévisions du marché.



A ses cours actuels, la valeur évolue à des niveaux qu'elle n'avait plus connus depuis l'été 2020.



Depuis ses plus hauts historiques établis en novembre 2021, l'action du groupe californien s'est écroulée de 71%, ce qui correspond à près de 900 milliards de dollars de capitalisation boursière partis en fumée.



Après une telle correction, certains analystes estiment que le titre a désormais subi une punition excessive. C'est notamment le cas de Dan Ives, chez Wedbush Securities.



'Malgré un cours de Bourse en chute libre, nous pensons qu'il ne faut pas jeter l'éponge maintenant et considérons le titre comme très largement survendu, du fait de la peur de l'inconnu qui le pénalise', souligne ce fin connaisseur du dossier.



Le professionnel conditionne néanmoins un éventuel rebond du titre à trois éléments, à savoir (1) la présentation d'objectifs de ventes réalisables pour 2023, (2) l'arrêt par Elon Musk de ses ventes d'actions et (3) la nomination d'un directeur général autre que Musk chez Twitter.



