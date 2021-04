Tesla inc. : Publie ses chiffres de ventes du 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Tesla annonce avoir produit 180 338 véhicules (Modèles 3/Y) et en avoir livré 184 800 (182 780 modèles 3/Y et 2020 modèles S/X) au cours des trois premiers mois de l'année.



'Nous sommes encouragés par la forte réception du modèle Y en Chine et progressons rapidement vers la pleine capacité de production. Les nouveaux Model S et Model X ont également été exceptionnellement bien accueillis', indique le constructeur.



Tesla ajoute se trouver 'aux premières étapes de la montée en puissance de la production'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel