Tesla inc. : Production de véhicules record en juin

(CercleFinance.com) - Tesla a indiqué samedi dernier avoir produit plus de 258.000 véhicules et en avoir livré plus de 254.000 au cours du deuxième trimestre, 'malgré les défis continus de la chaîne d'approvisionnement et les fermetures d'usines indépendantes de sa volonté'.



'Juin 2022 a été le mois de production de véhicules le plus élevé de l'histoire de Tesla', a précisé le constructeur de voitures électriques, 'un commentaire significatif qui sera perçu positivement par le marché ce mardi à l'ouverture', selon Wedbush.



'Tesla demeure sur un rythme de croissance de ses livraisons d'environ 50% en 2022, une performance impressionnante qui parle à notre thèse d'une forte demande à long terme en véhicules électriques', estime le broker qui reste donc à 'surperformance' sur le titre.



