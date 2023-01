Tesla inc. : Prix à la baisse aux USA et en Europe, le titre plie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla chute de plus de 5% ce vendredi à la Bourse de New York après avoir diminué les prix de vente de ses principaux modèles aux Etats-Unis comme en Europe, une semaine après une décision similaire en Chine.



Les analystes font remarquer que ces baisses de prix s'étagent entre 6% à 20%, sur la base des données disponibles sur les sites Internet du constructeur américain de voitures électriques.



En France, la Model 3, son véhicule d'entrée de gamme, est ainsi proposé à un tarif de 34.900 euros dans sa version de base, tandis que le premier prix du SUV haut de gamme Model Y s'établit désormais à 51.900 euros.



'Ce n'est un secret pour personne que Tesla commence à voir apparaître quelques fissures dans la vigueur de la demande avec le ralentissement économique qui s'annonce pour 2023', commente Dan Ives, chez Wedbush.



'Nous pensons que ces ristournes pourraient doper les livraisons de 12% à 15% sur l'exercice 2023, ce qui montre que Tesla et Musk sont bien décidés à partir à l'offensive en vue de soutenir la demande sur fond de ralentissement de l'économie', écrit-il dans une note parue dans la matinée.



Les équipes de Wells Fargo tirent les mêmes conclusions: ces baisses de prix seront plus que compensées par l'augmentation des volumes qu'elles susciteront et le courtier américain prédit un résultat opérationnel en hausse de 5% cette année pour le groupe californien.



Seule inquiétude à en croire Wells Fargo, le niveau de valorisation de Tesla pourrait bien pâtir de la modération de la croissance et de la mise en oeuvre de ces rabais.



Après sa dégringolade de 68% sur les 12 derniers mois, la capitalisation de la société pourrait encore l'éloigner un peu plus d'une valorisation digne des géants de la technologie, prévient l'analyste, qui estime que cela pourrait être annonciateur de nouveaux soucis à venir pour l'entreprise.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.