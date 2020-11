Tesla inc. : Morgan Stanley révise son opinion et relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les actions de Tesla ont rebondi pour une deuxième journée consécutive mercredi alors que Morgan Stanley a relevé sa note de 'pondération égale' à 'surpondération'.



Dans une note adressée aux clients, le courtier a déclaré qu'il était 'temps de valoriser l'activité de logiciels et de services de Tesla'.



'Tesla est sur le point de changer profondément de modèle, passant de la vente de voitures à la génération de revenus récurrents et à marge élevée pour les logiciels et services, a écrit l'analyste dans le rapport.



'Nous pensons que ce n'est qu'une question de temps avant que les investisseurs ne reçoivent des niveaux de divulgation beaucoup plus importants qui peuvent déclencher une nouvelle réévaluation des actions', a-t-il ajouté.



Morgan Stanley a relevé son objectif de cours pour l'action de 360 ​ à 540 dollars.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.