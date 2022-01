Tesla inc. : Morgan Stanley relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé mardi son objectif de cours sur Tesla, qu'il porte de 1200 à 1300 dollars après la publication de livraisons de quatrième trimestre 20% supérieures à ses estimations.



Pour l'intermédiaire, cette performance confirme que le numéro un mondial des véhicules électriques est en train d'accentuer son avance sur ses principaux rivaux.



'Il faut envisager la course à l'électrique comme un marathon', explique l'analyste dans une note de recherche.



'Tesla est en tête au kilomètre 34. Tous les autres constructeurs en sont encore au kilomètre 3 ou en train de mettre leurs chaussures', ajoute-t-il.



A en croire Morgan Stanley, cette situation est uniquement bénéfique au groupe d'Elon Musk, et pas au secteur dans son ensemble comme peuvent l'affirmer certains observateurs.



'En quoi s'agit-il d'une situation positive pour tous les autres?', s'interroge l'intermédiaire, qui maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



