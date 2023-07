Tesla inc. : Mizuho relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mizuho Securities a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur Tesla de 230 à 300 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note, l'analyste mentionne la solide maîtrise des prix dont bénéficie le constructeur de véhicules électriques, mais aussi une valorisation boursière inférieure à celle d'autres 'disrupteurs' de la trempe de Nvidia.



Alors que le concepteur de puces se traite sur la base d'un ratio Capitalisation/Chiffre d'affaires autour de 19x à horizon 2024, Tesla ne se négocie que vers 8,6x, fait remarquer l'intermédiaire.



Mizuho évoque aussi une demande qui tend à s'améliorer en Chine et qui reste solide aux Etats-Unis en dépit d'une conjoncture économique qui se fait plus délicate.



Dans ce contexte, le professionnel dit considérer Tesla comme le leader mondial de l'électrification pour la prochaine décennie.



