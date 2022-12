Tesla inc. : Mizuho réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mizuho Securities USA a maintenu mardi sa recommandation d'achat sur Tesla, mais avec un objectif de cours réduit de 330 à 285 dollars.



Dans une note de recherche, le bureau d'études justifie sa décision par la contraction des multiples de valorisation au sein du secteur, mais aussi par de moindres prévisions sur les volumes de production pour 2023 et 2024.



Mizuho explique en effet s'attendre à un marché automobile mondial 'difficile' l'an prochain du fait de la remontée des taux d'intérêt, du renchérissement de l'énergie et de la hausse des coûts de financement.



D'après l'analyste, tous ces éléments risquent de neutraliser des éléments plus porteurs, tels que l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et l'apaisement des goulots d'étranglement.



A court terme, Mizuho estime que c'est Rivian qui est aujourd'hui le mieux positionné au sein du secteur du fait du décollage de sa production, de sa large exposition au marché du SUV et de la décote boursière de 32% qu'il affiche face à Tesla.



