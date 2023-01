Tesla inc. : Mizuho abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes de Mizuho Securities ont annoncé jeudi avoir ramené leur objectif de cours sur Tesla de 285 à 250 dollars, se disant inquiets des facteurs négatifs pesant sur la consommation.



Dans une note de recherche, le bureau d'études rappelle que les livraisons annoncées par le constructeur de véhicules électriques au titre du quatrième trimestre ont déçu, avec 405.300 unités livrées contre un consensus établi à 418.000.



Il rappelle toutefois que cet écart n'a rien d'étonnant au vu de la fermeture d'une durée de presque une semaine qui a ralenti le site de production de Shanghai.



Malgré cela, Mizuho Americas reconnaît s'inquiéter de l'affaiblissement de la conjoncture économique et de ses effets sur les consommateurs, ainsi que de la remontée des taux directeurs qui rend selon lui les véhicules Tesla beaucoup moins abordables.



D'après l'analyste, un ralentissement du marché automobile mondial n'augurerait rien de bon pour le groupe californien.



Quant au dossier Twitter, à l'origine des ventes d'actions Tesla de la part d'Elon Musk qui ont tant pesé sur le cours de Bourse, Mizuho estime que le chapitre est sans doute clos dans l'état actuel des choses.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.