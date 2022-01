Tesla inc. : Le titre résiste bien après 2 analyses positives

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien (stable) alors que le Nasdaq est en baisse de -1,7%. Il profite aujourd'hui de deux analyses positives.



Credit Suisse a relevé mardi son objectif de cours sur Tesla, porté de 830 à 1025 dollars en prévision d'une montée des volumes de livraisons du groupe à horizon 2030 et d'une amélioration de sa marge brute.



Dans une note de recherche, le broker dit avoir identifié quatre thématiques qu'il juge à même de valider dès cette année le potentiel de croissance du fabricant de véhicules électriques.



Il s'agit, selon lui, (1) d'une expansion des capacités de production du groupe et (2) d'une progression des marges, un élément qu'il juge fondamental dans la mesure où ce sont les marges qui assureront d'après lui la croissance future du constructeur.



Dans sa note, Credit Suisse mentionne par ailleurs (3) le renforcement de la gamme avec l'arrivée très attendue d'un 'Model 2' censé démocratiser la marque avec un prix d'entrée de 25.000 dollars et (4) la nécessité d'améliorer l'autonomie des batteries produites en interne.



Le courtier maintient son opinion 'neutre' sur la valeur.



Jefferies augmente l'EBIT et le FCF de 10 % pour 2021-23 sur Tesla, principalement en raison de la hausse des volumes. L'analyste réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 1400$.



' Les résultats du 4ème trimestre attendus le 26 janvier sont essentiels pour valider (ou non) la dynamique des bénéfices du 3ème trimestre qui pourrait voir Tesla 1) se tailler une part significative de l'activité des anciens constructeurs qui cherchent à protéger leur propre part en accélérant les BEV et 2) récupérer une part disproportionnée du réservoir des bénéfices de l'industrie ' indique le bureau d'analyses.



