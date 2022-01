Tesla inc. : Le titre repart, propos favorables de New Street

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla s'inscrit en nette hausse mercredi à la Bourse de New York dans le sillage d'une note favorable des analystes de New Street Research, qui font du fabricant de véhicules électriques l'une de leurs valeurs préférées pour 2022.



Une demi-heure après l'ouverture, le titre Tesla gagne près de 2% dans des volumes représentant déjà quatre millions de pièces. Il affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice Nasdaq 100, qui progresse de son côté de 0,8%.



Cette progression porte la capitalisation de la société à près de 1.100 milliards de dollars.



Dans une note de recherche parue dans la matinée, New Street explique percevoir plusieurs catalyseurs susceptibles de porter la valeur sur l'exercice 2022.



Le bureau d'études indépendant dit notamment tabler sur une croissance de 70% des livraisons de véhicules du groupe cette année, une amélioration de ses marges bénéficiaires, des progrès au niveau de l'usine de batteries 4680 et de nouvelles implantations d'usine.



'Nous nous attendons à ce que le titre réagisse très favorablement et faisons de Tesla l'une de nos valeurs préférées pour 2022', conclut New Street.



Depuis le début de l'année, l'action Tesla a gagné 2,2%, contre une perte de 3,1% pour le Nasdaq.



