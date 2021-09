Tesla inc. : Le titre regagne du terrain avant les livraisons

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla reprend sa progression mercredi à la Bourse de New York, profitant de l'optimisme du marché à quelques jours de la publication de ses livraisons trimestrielles.



Quelques minutes après l'ouverture, le titre du fabricant de véhicules électriques gagne 0,7%, après avoir chuté de 1,7% hier. L'action affiche désormais un gain de plus de 27% au cours des six mois écoulés.



Tesla devrait publier ses chiffres de livraisons de troisième trimestre vendredi soir avant la clôture des marchés américains ou en tout début de semaine prochaine.



Dans une note publiée dans la matinée, Wedbush dit s'attendre à de 'solides' performances en dépit de la pénurie de semi-conducteurs, en raison de l'accélération de la demande pour les véhicules électriques.



Le bureau d'études, qui affiche une prévision officielle de 212.000 unités, pense que le groupe d'Elon Musk devrait avoir écoulé autour de 230.000 modèles au cours du trimestre écoulé.



Le consensus non-officiel ('whisper numbers') se situe, pour sa part, autour de 220.000 unités, à en croire Wedbush.



Hier, Credit Suisse avait déclaré anticiper entre 225.000 et 230.000 livraisons de véhicules au troisième trimestre, contre un consensus aujourd'hui établi à 223.000.



Dans une note de recherche, le courtier expliquait miser sur une fin de trimestre 'canon'.



En Bourse, le titre Tesla a gagné près de 10% depuis le début de l'année, sous-performant assez nettement un indice S&P 500 qui a lui progressé de plus de 15%.



