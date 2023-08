Tesla inc. : Le titre recule, départ du directeur financier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Tesla accuse lundi l'une des plus forte baisses de l'indice S&P 500 suite à l'annonce du départ du directeur financier du constructeur de véhicules électriques.



Le groupe californien a annoncé ce matin dans un avis financier transmis à la SEC que son directeur financier et 'maître des bitcoins' Zachary Kirkhorn avait décidé de quitter l'entreprise d'ici à la fin de l'année.



Durant son mandat, long de 13 années, Tesla a connu 'une phase d'expansion et de croissance considérable', rappelle l'entreprise.



Vers 16h00, l'action chutait de 2,5%, à contre-courant du rebond opéré aujourd'hui par les places boursières américaines.



Tesla a choisi pour le remplacer avec effet immédiat son actuel directeur comptable, Vaibhav Taneja, un ancien consultant de PricewaterhouseCoopers âgé de 45 ans qui avait rejoint la société en 2017.



