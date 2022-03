Tesla inc. : Le titre monte, feu vert à la Gigafactory de Berlin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla s'adjuge près de 3% lundi matin à la Bourse de New York, en réaction à l'approbation par les autorités allemandes de son projet de 'Gigafactory' à Berlin.



Dans un tweet publié hier sur son compte officiel, le fabricant américain de véhicules électriques indique avoir été officiellement autorisé à ouvrir sa méga-usine de Berlin-Brandenburg, qui doit devenir son premier site de production en Europe et son site le plus avancé.



Cette 'Gigafactory' - dont le coût est estimé à quatre milliards d'euros, voire 5,8 milliards en tenant compte des capacités en termes de batteries -doit permettre au groupe californien de produire environ 500.000 voitures additionnelles par an, essentiellement des Model Y, son SUV de taille intermédiaire.



Pour les analystes de Wall Street, ce feu vert vient retirer un facteur majeur d'incertitude qui avait tendance à peser sur la valeur depuis quelques mois.



'Les paperasseries et les soucis qui entouraient les retards et les désaccords autour de ce porte-étendard européen du groupe se sont révélés frustrants pour les investisseurs, dont beaucoup commençaient à douter de l'ouverture du projet', rappelle Dan Ives, le spécialiste des valeurs technologiques chez Wedbush.



Pour le professionnel, le 'Rubik's Cube' constitué aujourd'hui par le schéma de production actuel du groupe, qui s'appuie sur l'usine de Shanghai pour des livraisons en Europe, n'était tout simplement pas 'tenable'.



D'après Wedbush, la Gigafactory devrait permettre à Tesla d'atteindre une capacité annuelle de l'ordre de deux millions d'unités, contre un million à l'heure actuelle, puisque que le site d'Austin devrait lui aussi être bientôt opérationnel.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.