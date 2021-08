Tesla inc. : Le titre grimpe après un relèvement de Jefferies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla grimpe ce lundi à la Bourse de New York après un relèvement de recommandation de Jefferies, passé de 'conserver' à 'acheter' sur la valeur.



L'action Tesla gagne actuellement plus de 2,2% alors que l'indice Nasdaq recule au même moment de 0,1%.



Tesla a perdu 19% de sa valeur en Bourse au cours des six derniers mois et Jefferies semble penser que cette correction constitue une opportunité intéressante pour commencer à bâtir des positions.



'Le groupe a été freiné en termes de capacités en 2021 et, en ce qui concerne 2022, nous envisageons une demande plus généralisée pour les véhicules électriques, davantage de capacités pour la production de batteries et l'assemblage de véhicules (...) ainsi qu'un mix produits plus large et rentable', explique le broker.



'Certes, les constructeurs automobiles traditionnels font des progrès au niveau des transmissions et des gammes dans l'électriques, mais Tesla continue de maintenir voire d'accentuer son avance dans des domaines tels que la complexité des produits, les stocks, la vente directe ou la commercialisation de ses services d'abonnement', ajoute-t-il.



Jefferies relève en conséquence son objectif de cours de 700 à 850 dollars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.