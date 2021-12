Tesla inc. : Le relèvement d'objectif de New Street Research snobé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Tesla recule mercredi matin à la Bourse de New York, le marché ne se laissant pas impressionner par le relèvement d'objectif de cours des analystes de New Street Research.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre du fabricant de véhicules électriques cédait 1,2% dans un Nasdaq en repli de 0,2%, ce qui n'empêche pas le titre de rester en hausse de plus de 47% cette année.



Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes de New Street indiquent avoir relevé leur cible sur la valeur pour la porter à 1580 dollars en perspective des 'nombreux solides catalyseurs' qui devraient animer l'exercice à venir.



'Alors que 2022 approche, nous nous penchons sur les principaux facteurs à l'origine de la performance boursière de Tesla, à savoir sa dynamique de chiffre d'affaires et de résultats', écrit le bureau d'études indépendant.



