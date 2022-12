Tesla inc. : Le cauchemar Twitter continue, déplore Wedbush

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 250 dollars sur Tesla bien qu'Elon Musk ait annoncé hier soir avoir vendu pour 3,6 milliards de dollars supplémentaires d'actions du constructeur de véhicules électriques.



Selon les calculs de l'analyste, l'homme d'affaires a cédé pour quelque 40 milliards de dollars de titres Tesla au cours de l'année écoulée, ce qui lui laisse penser que le milliardaire utilise aujourd'hui sa société comme un simple 'distributeur automatique de billets' destiné à financer les pertes essuyées par Twitter.



En effet, la situation du site de micro-blogging se détériore de jour en jour, explique-t-il, comme le montre le récent exode d'annonceurs provoqué par Musk lui-même et sa série de propos controversés.



'Quand tout cela va-t-il se finir?', s'interroge Wedbush, qui compare le dossier à un épisode cauchemardesque de 'La Quatrième Dimension' qui n'en finirait pas, voire qui irait de pire en pire.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire rappelle qu'Elon Musk avait fait la promesse, au mois d'avril dernier, de mettre fin à ses ventes d'actions Tesla, qui ont mis le cours de Bourse du constructeur sous pression, mais qu'il a fait tout le contraire depuis.



Pour Wedbush, Musk n'a désormais plus d'yeux que pour Twitter, au lieu de se concentrer sur sa poule aux oeufs d'or Tesla qui, comme par hasard, n'a cessé de sous-performer le marché depuis le rachat de Twitter en octobre dernier.



Dans sa note, le professionnel explique qu'il reste positif sur Tesla uniquement en raison des perspectives de long terme du groupe et de son caractère survendu en Bourse.



Selon Wedbush, la situation est désormais appelée à se dégrader au point que des investisseurs activistes devront faire entendre leur voix, obligeant le conseil d'administration à s'emparer rapidement de toutes ces questions.



