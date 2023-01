Tesla inc. : L'une des valeurs préférées chez New Street pour 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - New Street Research a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur Tesla, avec un objectif de cours de 320 dollars, faisant de l'action du constructeur de véhicules électriques l'une de ses valeurs préférées pour 2023.



Dans une note de recherche, le bureau d'analyse financière reconnaît que ce nouvel exercice s'annonce difficile pour le marché automobile au vu de la dégradation sensible de la demande qui se profile.



Le cabinet indépendant estime cependant qu'il est plus compliqué de déterminer les implications d'une éventuelle récession sur l'activité Tesla, qu'il ne considère pas comme un constructeur automobile à proprement parler.



'Le groupe affiche une rentabilité beaucoup plus élevée au niveau de ses actifs et accroît de manière considérable son marché disponible, ce qui signifie que nous nous attendons à ce que Tesla augmente ses livraisons, son chiffre d'affaires et son flux de trésorerie en dépit de la récession, alors que les groupes automobiles traditionnels devraient être pénalisés comme le veut la règle', souligne New Street.



