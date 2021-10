Tesla inc. : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies relève son objectif de cours sur Tesla, passant de 850 à 950 dollars, et maintient sa recommandation d'achat sur le constructeur de voitures électriques.



Dans son étude, Jefferies dit relever ses prévisions sur le groupe californien en raison de l'amélioration de la demande pour ses produits qui s'accompagne selon lui d'une montée en puissance des capacités de production, notamment avec l'inauguration de la Gigafactory de Berlin.



Tesla présentera ses résultats de troisième trimestre le mercredi 20 octobre après la clôture des marchés américains.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.