Tesla inc. : Jefferies n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé mercredi avoir dégradé sa recommandation sur Tesla, ramenée de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 230 à 185 dollars.



Dans une note de recherche, l'analyste justifie sa dégradation par la stratégie déployée par le constructeur de véhicules électriques, qui a décidé de privilégier sa croissance aux dépends de ses marges.



'Les résultats du premier trimestre n'ont pas validé le fait que l'élasticité de la demande permettra de compenser les baisses de prix et les progrès en termes de coûts pourraient prendre du temps à se matérialiser', écrit-il.



L'équipe de direction du groupe californien ayant clairement indiqué qu'elle était prête à accepter des marges bénéficiaires plus faibles, l'intermédiaire explique avoir réduit de 32% sa prévision de résultat opérationnel (Ebit) pour 2023.



Son objectif de chiffre d'affaires annuel est, lui, abaissé de 7% à 96,6 milliards de dollars.



'Nous nous attendons à ce que le repli de la rentabilité pèse sur la valorisation boursière tant que des relèvements de prévisions ne prendront pas tournure', conclut Jefferies.



