Tesla inc. : Jefferies abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé mardi avoir abaissé son objectif de cours sur Tesla de 350 à 180 dollars, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une étude publiée dans la matinée, le broker estime que la récente décision du groupe automobile de réduire ses prix illustre les leviers dont il dispose aujourd'hui, contrairement à d'autres constructeurs.



D'après le broker, l'optimisation des économies d'échelle et de la productivité va lui permettre d'améliorer l'accessibilité de ses véhicules, et donc de soutenir ses parts de marché.



Jefferies indique malgré tout avoir réduit de 15% à 1,74 million d'unités sa prévision de ventes en volumes pour 2023, à la fois en raison de la moindre demande qui touche les Models 3 et Y et du retard pris dans le lancement du Cybertruck.



Conséquence, son estimation de BPA pour 2023 est désormais inférieure de 17% au consensus et de nouvelles révisions à la baisse pourraient suivre, prévient-il, tout en rappelant que ces modifications sont déjà largement intégrés dans les cours.



