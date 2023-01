Tesla inc. : Investit 3,6 Mds$ dans sa Gigafactory du Nevada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla a annoncé un investissement supplémentaire de 3.6 milliards de dollars dans sa Gigafactory du Nevada, un site de plus de 460.000 m2 dont la construction a été lancée en 2014.



A ce jour, le site a déjà produit 7,3 milliards de cellules de batterie (37 GWh+ par an), 1,5 million de batteries, 3,6 millions d'unités d'entraînement et 1 million de modules énergétiques (14 GWh+ au total).



Les nouveaux investissements annoncés doivent permettre de recruter 3000 nouveaux salariés et développer deux nouvelles usines sur le site.



L'une sera une usine de cellules de batterie de 100 GWh (soit une capacité de produire suffisamment de batteries pour 1,5 million de véhicules légers par an).



L'autre usine sera dédiée à la construction du camion électrique Semi, un véhicule disposant d'une autonomie de 800 km avec une consommation d'énergie inférieure à 2 KWh par mile, assure le constructeur.





