Tesla inc. : Investit 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin

(CercleFinance.com) - Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et prévoit de commencer à accepter la monnaie numérique comme forme de paiement pour ses véhicules 'dans un avenir proche', a déclaré dans un communiqué le constructeur de voitures électriques.



Tesla a déclaré que cet investissement fait partie de sa stratégie visant à placer des liquidités dans certains actifs de réserve alternatifs spécifiés et à diversifier et maximiser les rendements de ses liquidités.



'Nous pensons que nos avoirs en bitcoin sont très liquides', a écrit l'entreprise de Palo Alto dans son dossier 10-K.



'Cependant, les actifs numériques peuvent être soumis à des prix de marché volatiles, ce qui peut être défavorable au moment où nous voulons ou devons les liquider', a ajouté le groupe, mettant en garde contre un risque de perte.



La monnaie virtuelle a atteint un record d'environ 44 051 dollars suite à ces informations, soit une hausse de plus de 13 % par rapport à la clôture de vendredi. Sa valeur a maintenant été multipliée par dix par rapport au début de l'année 2019.



