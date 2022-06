Tesla inc. : 'il est temps de revenir sur le titre' selon Mizuho

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Mizuho se demandent s'il n'est pas temps de revenir sur les fabricants de véhicules électriques à batterie (BEV) comme NIO, Rivian ou Tesla en perspective d'un second semestre qui pourrait être porteur.



'Le segment des véhicules électriques demeure un rare motif de réjouissance au milieu des difficultés économiques actuelles', estiment-ils.



D'après eux, Tesla pourrait notamment bénéficier de l'allègement des mesures de confinement à Shanghai, où il possède une usine, et de la mise en place de bonus écologiques, deux facteurs favorables auxquels vient s'ajouter le démarrage de son site de Berlin.



