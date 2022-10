Tesla inc. : Hausse de 75% du bénéfice net ajusté au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Tesla a publié un chiffre d'affaires de 21.4 Mds$ au titre du 3e trimestre, en progression de 56 % par rapport à la même période un an plus tôt (13.7 Mds$).



De son côté, l'EBITDA ajusté s'établit à 4.97 Mds$, en hausse de 55 % par rapport au 3e trimestre 2021 (3.2 Mds$).



Tesla profite ainsi d'un bénéfice net ajusté en hausse de 75 %, à 3.6 Mds$, ce qui représente un BPA ajusté de 1.05 $, en hausse de 69%.



Le constructeur précise enfin avoir produit 365 923 véhicules au cours du trimestre, un chiffre en hausse de 54% par rapport à la même période douze mois plus tôt.





