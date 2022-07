Tesla inc. : Hausse de 57% du BPA ajusté au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla a publié hier soir un chiffre d'affaires de 16,9 Mds$ au titre du 2e trimestre, une progression de 42% par rapport à la même période un an plus tôt (11,9 Mds$).



De son côté, l'EBITDA ajusté s'établit à 3,8 Mds$, en hausse de 52% par rapport au 2e trimestre 2021 (2,4 Mds$).



Tesla profite ainsi d'un bénéfice net ajusté en hausse de 62%, à 2,6 Mds$, ce qui représente une BPA ajusté de 2,27$ (+57%).



Le constructeur profite notamment de la hausse de ses prix de vente moyens ainsi qu'à une hausse des livraisons.



Au 2e trimestre, la production de Tesla a augmenté de 25% par rapport au 2e trimestre 2021 (+601% pour le modèle S/X dont la production est passé de 2.340 à 14.411 unités; +19% pour le modèle 3/Y). Dans le même temps, les livraisons totales du constructeur ressortent en hausse de 27% (soit +753% pour la S/Xet +20% pour la 3/Y).



De plus, Tesla continue de développer de nouvelles installations et dispose désormais d'une capacité installée de 1,9 million d'unités, souligne le bureau d'analyses Jefferies.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.