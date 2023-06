Tesla inc. : Goldman Sachs, à son tour, n'est plus acheteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a dégradé lundi sa recommandation sur Tesla, qui passe de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours à 12 mois abaissé de 248 à 185 dollars.



Après la forte hausse du titre le mois dernier (+38% contre +5% pour l'indice S&P 500) et son bond depuis le début de l'année (+108% à comparer avec +13% pour le S&P), l'analyste estime que la valorisation du groupe reflète mieux on potentiel de croissance et son avantage concurrentiel?



Le bureau d'études dit aussi avoir bien conscience de l'environnement qui devient plus difficile en termes de prix, un élément qu'il juge susceptible de peser sur les marges bénéficiaires du constructeur automobile cette année.



Tesla avait déjà perdu, la semaine dernière, deux avis acheteurs de la part de brokers, Barclays puis Morgan Stanley ayant abaissé tour à tour leur opinion sur la valeur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.